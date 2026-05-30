Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал о возможном усилении центра обороны киевского Динамо. По его словам, вариант с Лумбардом Делловой для киевлян уже не актуален. Вместо этого у клуба остаются альтернативы на иностранном рынке.

По информации Спиваковского, история с Делловой началась ещё летом 2024 года: тогда его лично просматривал Александр Шовковский, но потом взял паузу. Когда стало ясно, что Деллова действительно нужен Динамо, сам футболист, по словам журналиста, ответил, что время уже упущено, и к вопросу можно возвращаться только в конце сезона. В итоге к теме вернулись после второго сезона игрока в софийском ЦСКА.

Ещё один важный момент, о котором упомянул Спиваковский, заключался в том, что болгарский клуб был готов дать Динамо право на переговоры с игроком, если тот подтвердит готовность переехать в Украину. После этого Деллова, по информации ведущего, начал звонить знакомым косоварам, которые выступают в Украине. Футболисты Полесье Илир Красничи и Лидон Емерлаху дали ему положительную характеристику, но звонок Батону Забергджи из Металлиста 1925 ещё больше насторожил защитника.

Несмотря на это, шансы Динамо подписать Деллову оценивались как довольно высокие. Болгарские источники Спиваковского утверждают, что киевляне были готовы платить футболисту сборной Косово около полумиллиона евро в год. Однако травма в матче чемпионата Болгарии против Лудогорца, где сначала говорили о трещине, а затем подтвердился перелом кости голеностопного сустава, фактически отложила возможный трансфер как минимум до зимы. Восстановление, по самым скромным прогнозам, займёт около трёх месяцев, после чего будет ещё реабилитация.

Спиваковский также отметил, что у Динамо есть и другие варианты на иностранном рынке. Как запасной вариант он назвал Дячука, который покинул Лехию, а более всего ему нравится идея с Александром Романчуком. Это воспитанник академии Динамо, который входит в шорт-лист киевлян. По мнению журналиста, Романчук является одним из лучших защитников чемпионата Румынии и уже сейчас сильнее Попова и Биловара.

Что касается стоимости потенциального трансфера, то, по данным Спиваковского, Университатя может просить за Романчука до трёх миллионов евро. В то же время главными претендентами на него сейчас являются клубы Бундеслиги — среди них называли Вердер, Аугсбург и Фрайбург.

Ранее 36-летний вингер Андрей Ярмоленко продлил контракт с киевским Динамо. Ранее Романчук получил дебютный вызов в сборную Украины.