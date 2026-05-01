Владимир Кириченко

Хавбек Шахтера Олег Очеретько в эфире MEGOGO прокомментировал свой забитый мяч в первом полуфинальном матче Лиги конференций против Кристал Пэлас (1:3) и отметил, что эта двухматчевая дуэль еще не завершилась.

Каковы ваши первые впечатления от этого матча? Все же «Кристал Пэлас» – команда из английской Премьер-лиги. Ты говорил, что было большое желание доказать, что можно играть на этом уровне. Не возникало ли ощущения, что этот матч даже более напряженный, чем игра Лиги конференций – по накалу, борьбе, скоростям?

«Могу сказать, что мы демонстрировали хорошую игру от нас. Мы играли в свой футбол, просто сыграли те маленькие детали, которые надо было сконцентрировано отыграть в тот момент – и все. И я думаю, что таких шансов бы не было».

По поводу забитого после углового хотелось бы спросить: это была разыгранная комбинация? Ведь после того мы видели попытки навешивать на ближнюю штангу под скидку головой.

«Да, это было разыграно. У нас перед игрой были стандарты, и мы смотрели, как они защищаются и какие у них слабые зоны».

Что касается этого быстрого пропущенного мяча, какие тогда были эмоции после гола Сарра?

«Да ничего, знаете, не почувствовали чего-то такого – начали играть и все. Мы даже не обратили внимания на результат, что пропустили гол. Мы сосредоточились только на своей игре».

Вот такой вопрос, возможно, по этому противостоянию более философский. Это еще не конец или 1:3 и на выезде будет очень сложно?

«Это еще не конец. Не конец».

Матч-ответ в Лондоне состоится 7 мая.

