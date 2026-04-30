Сергей Разумовский

Президент Шахтера Ринат Ахметов планирует посетить первый полуфинальный матч Лиги конференций, в котором донецкий клуб встретится с Кристал Пэлас. Об этом сообщил Бартож Карч.

Для 59-летнего Ахметова этот поединок станет лишь вторым матчем «горняков» в текущем розыгрыше Лиги конференций, и с 2014 года, который он посетит лично. Предыдущая игра при его присутствии сложилась для донецкой команды более чем успешно. Тогда Шахтер уверенно обыграл АЗ со счетом 3:0 в рамках четвертьфинальной стадии турнира и сделал важный шаг к выходу в следующий раунд.

Ожидается, что присутствие президента клуба на таком важном матче может стать дополнительным эмоциональным фактором для футболистов и тренерского штаба. Полуфинал является одним из ключевых этапов в борьбе за трофей, поэтому любая поддержка со стороны руководства имеет для команды особое значение. Для Шахтера это хорошая возможность еще раз подтвердить свои амбиции на международной арене и приблизиться к финалу еврокубка.

Ответный матч между Кристал Пэлас и Шахтером запланирован на 7 мая. Он состоится в Лондоне и станет решающим в двухматчевом противостоянии. В решающем поединке победитель этой пары сыграет против сильнейшего участника другого полуфинала, в котором между собой встречаются Райо Вальекано и Страсбург.

