Полузащитник сборной Украины Олег Очеретько поделился впечатлениями после победы над Азербайджаном (2:1) в квалификации к ЧМ-2026.

«Азербайджан хорошо защищался, и нам было тяжело вскрыть их оборону. Мы должны были играть в свой футбол и все.

Мы устали, сейчас в дорогу. Все с улыбками едут домой. Главное — победа», — приводит слова Очеретько Суспільне Спорт.