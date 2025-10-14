Очеретько — о матче с Азербайджаном: «Все с улыбками едут домой»
Хавбек сине-желтых поделился своими мыслями после игры с Азербайджаном
35 минут назад
Олег Очеретько/фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Олег Очеретько поделился впечатлениями после победы над Азербайджаном (2:1) в квалификации к ЧМ-2026.
«Азербайджан хорошо защищался, и нам было тяжело вскрыть их оборону. Мы должны были играть в свой футбол и все.
Мы устали, сейчас в дорогу. Все с улыбками едут домой. Главное — победа», — приводит слова Очеретько Суспільне Спорт.
По итогам четырех туров украинская команда набрала семь очков и удерживает вторую позицию в группе D.
Украина опережает Исландию на три балла, а Азербайджан – на шесть. Лидирует Франция, имея на три очка больше.