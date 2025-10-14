Сергей Стаднюк

Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 года рождения) в рамках учебно-тренировочного сбора в Хорватии завершила товарищеский турнир матчем против сверстников из Швеции.

В стартовом матче сине-жёлтые проиграли хозяевам — 0:2, а затем одержали победу над Уэльсом — 1:0. Таким образом, сегодня, 14 октября, украинцы в очной дуэли со шведами боролись за второе место. К тому времени Хорватия, победив Уэльс, досрочно обеспечила себе первую позицию.

Первый тайм прошёл в умеренном темпе с равной игрой и взаимными моментами. В начале встречи отличился вратарь Крапивин, который отразил опасный удар с угла штрафной площади. Соперники имели шанс сыграть на добивании, но не использовали его. В ответ хорошую возможность получил Мартынюк.

До перерыва счёт оставался неизменным 0:0, однако уже в начале второго тайма шведы вышли вперёд. После прохода правым флангом и прострела вдоль ворот Садарангани обыграл защитника у дальней штанги и отправил мяч в сетку. На 70-й минуте за нарушение Костюка в своей штрафной арбитр назначил пенальти, который соперник реализовал и удвоил преимущество.

Несмотря на все усилия сине-жёлтых хотя бы сократить разрыв (хорошие моменты были у Люсина и Андрейко), шведы действовали организованно в обороне и сохранили свои ворота «на замке» до финального свистка. В итоге — 0:2. Сборная Украины финиширует на турнире третьей. Учебно-тренировочный сбор продлится до 16 октября.

Международный турнир в Хорватии, третий тур

Украина U-18 – Швеция U-18 0:2

Гол: Садарангани, 47, Саед, 71 (пен.)

Украина (U-18): Крапивин, Калюжный, Бугай, Милокост, Ясинский (Люсин, 46), Мартынюк (Андрейко, 46), Костюк (Шерстюк, 74), Джурабаев, Середа (Федоренко, 60), Дериконь, Меньшиков (Зудин, 46).

Предупреждены: Крапивин, 36 – Саед, 36

В прошлом туре сборная Украины не то что проиграла, но и потеряла футболиста, которого забрала скорая.