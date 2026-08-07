Павел Василенко

Президент Федерации футбола Иордании принц Али бин Аль-Хуссейн выступил с новыми обвинениями в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, заявив, что он якобы пытался связать финансовую помощь федерации с поддержкой своей кандидатуры на будущих выборах.

По словам иорданского функционера, во время чемпионата мира Инфантино устно дал понять, что поддержка его переизбрания в марте 2027 года может положительно повлиять на финансирование федерации, которая переживает финансовые трудности.

«ФИФА месяцами отказывалась нам помогать, пока мне во время чемпионата мира устно не сообщили, что если я поддержу Джанни Инфантино, это значительно поможет нашей футбольной федерации. Однако вся эта ситуация равносильна шантажу, и мы отказываемся поддаваться ему», – заявил принц Али.

Впоследствии ситуация изменилась после того, как президент ФИФА оказался под давлением со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и АФК из-за споров вокруг плана продажи части маркетинговых прав турниров под эгидой ФИФА.

После отказа от этого проекта и публичных извинений ФИФА также перечислила Иорданской федерации средства, которые, по словам Али бин Аль-Хуссейна, задерживались восемь месяцев.

Президент федерации сообщил, что речь идет о вознаграждении за выход сборной Иордании в финал Кубка арабских стран, который прошел в Катаре в прошлом декабре. После получения средств он опубликовал отдельное заявление в соцсети X.

«Я благодарю администрацию ФИФА за то, что она наконец выполнила свои финансовые обязательства перед нашими игроками и тренерским штабом. Однако это не меняет наших серьезных опасений относительно руководства ФИФА и не влияет на мою четкую позицию в отношении нынешнего руководства мировой организации», – подчеркнул глава Иорданской федерации.

Таким образом, несмотря на осуществление выплат, конфликт между руководством Иорданской федерации и президентом ФИФА остается нерешенным, а критика в адрес Инфантино продолжает нарастать.