Левый защитник Даниил Романенко официально стал игроком Ворсклы, сообщает сайт клуба.

С 21-летним украинцем заключен двухлетний контракт. Ранее он покинул Александрию на правах свободного агента.

В активе Романенко один забитый гол в 19 матчах за вторую команду Александрии во Второй лиге. В полтавском клубе отметили, что игрок уже готовится к шестому туру Первой лиги сезона 2025/26.

Следующий матч Ворсклы пройдет в воскресенье, 14 сентября, против Агробизнеса и начнется в 13:00.

Ранее легенда Ворсклы заявил, что сожалеет, что так и не сыграл за сборную Украины.