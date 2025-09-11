Ворскла оформила переход воспитанника Александрии
Карьера защитника Даниила Романенко продолжится в Первой лиге
Даниил Романенко/фото Ворскла
Левый защитник Даниил Романенко официально стал игроком Ворсклы, сообщает сайт клуба.
С 21-летним украинцем заключен двухлетний контракт. Ранее он покинул Александрию на правах свободного агента.
В активе Романенко один забитый гол в 19 матчах за вторую команду Александрии во Второй лиге. В полтавском клубе отметили, что игрок уже готовится к шестому туру Первой лиги сезона 2025/26.
Следующий матч Ворсклы пройдет в воскресенье, 14 сентября, против Агробизнеса и начнется в 13:00.
