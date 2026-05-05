Владимир Кириченко

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери рассматривается как один из возможных кандидатов на пост наставника мадридского Реала. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, руководство испанского клуба включило 54-летнего специалиста в шорт-лист претендентов на замену нынешнему тренеру и он является одним из главных вариантов.

Эмери возглавил Астон Виллу осенью 2022 года, а его действующий контракт с английским клубом рассчитан до 2029 года. При этом подчеркивается, что испанца может заинтересовать работа в Реале, особенно на фоне финансовых ограничений бирмингемцев.

Сейчас Астон Вилла идет пятой в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков в 35 матчах сезона.

Кроме того, команда продолжает выступление в еврокубках. В полуфинале Лиги Европы клуб встречается с Ноттингемом. Первый матч завершился поражением «Виллы» со счетом 0:1, ответный матч пройдет 7 мая.

Ранее Эмери уже работал в чемпионате Испании, тренируя Альмерию, Валенсию, Севилью и Вильярреал.

Ранее сообщалось, что Реал хочет назначить главным тренером Клоппа в паре с легендой мадридцев.