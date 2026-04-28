Сборная Украины в июне планирует провести два контрольных матча. По информации журналиста Виктора Вацко, приоритетными соперниками для спаррингов являются национальные команды Дании и Польши.

В настоящее время идет процесс финализации договоренностей. Несмотря на обсуждение варианта с одним матчем, тренерский штаб и УАФ склоняются к проведению двух игр.

Насколько я понимаю, на июнь у сборной Украины запланированы два спарринга, два контрольных матча. Я не знаю, финализированы ли уже договоренности, поэтому была такая идея, чтобы сыграть один матч, просто неделю потренироваться, но, насколько я понимаю, все-таки они останавливаются на двух поединках.

Якобы останавливаются на двух поединках, снова же повторю, не знаю, финализированы ли договоренности, подписаны ли контракты. Я слышал о том, что будут игры с Данией и сборной Польши. В какой последовательности — не суть, важно — соперники Дания и Польша.