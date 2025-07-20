Ровенский Верес официально объявил о подписании очередного новичка. Команда подписала контракт со словенским центральным защитником Каем Ципотом. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

24-летний словенец Кай Ципот стал восьмым новичком Вереса этого летнего межсезонья и первым легионером из Словении в истории красно-черных. По информации клуба, Ципот подписал контракт на три года – до лета 2028 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Ципот является воспитанником футбольного клуба Мура (Мурска-Собота), в структуре которого он занимался с пятилетнего возраста. За последние шесть сезонов защитник провел в составе Муры 163 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. В течение последних трех сезонов он был капитаном команды.

В его активе титул чемпиона Словении (сезон 2020/2021) и обладателя Кубка Словении (сезон 2019/2020). В составе Муры Ципот сыграл 18 матчей в еврокубках: по 7 игр в Лиге Европы и Лиге Конференций, а также 4 матча в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Также на его счету 10 матчей и 1 гол за юношескую и молодежную сборные Словении.

Также, главный тренер Вереса подчеркнул, что ему нравится состав его команды.