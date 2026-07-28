Павел Василенко

Зинедин Зидан официально стал новым главным тренером сборной Франции. Долгожданное назначение подтвердил президент Французской федерации футбола Филипп Диалло во время специальной пресс-конференции в Париже.

54-летний Зидан будет готовить команду к чемпионату Европы-2028 и чемпионату мира, который состоится в 2030 году.

53-летний специалист сменил на посту Дидье Дешама, который возглавлял национальную команду на протяжении 14 лет. За это время Франция выиграла чемпионат мира 2018 года, дошла до финала Евро-2016, а также завершила выступление на ЧМ-2026 поражением от будущего чемпиона Испании в полуфинале.

Первыми официальными матчами Зидана во главе сборной Франции станут поединки Лиги наций. В сентябре французы сыграют на выезде против Турции и Бельгии, а 2 октября проведут первый домашний матч под руководством нового наставника, приняв сборную Италии.

Для Зидана это возвращение к тренерской работе после продолжительной паузы. В последний раз он работал в 2021 году, когда покинул мадридский «Реал» после своего второго периода во главе команды.

Именно с Реалом Зидан достиг наибольших успехов в тренерской карьере. Он трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов в 2016–2018 годах, а также дважды приводил мадридский клуб к победе в чемпионате Испании. Теперь легендарный француз получил новый вызов – вернуть сборную Франции на вершину мирового футбола.