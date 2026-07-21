Владимир Кириченко

Звездный специалист Зинедин Зидан подписал долгосрочный контракт в качестве нового тренера сборной Франции. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Устная договоренность была достигнута еще в ноябре и никогда не подвергалась сомнению или риску, несмотря на предложения от клубов.

✨🇫🇷 Zinedine Zidane has already signed his long term contract as new France head coach.



Verbal agreement in place since November, never been in doubt or at risk despite clubs calling.



Zizou is back. 🔙 pic.twitter.com/rd9cWgL61D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

В качестве игрока Зидан провел 108 матчей за сборную Франции, в которых отметился 31 голом и 29 ассистами. Он выиграл с командой чемпионат мира и Европы.

Последним местом работы Зидана был мадридский Реал, который он покинул летом 2021 года. Он завоевал 11 трофеев во главе клуба.

Напомним, что тренер сборной Франции Дидье Дешам оставил свою должность после завершения чемпионата мира-2026, на котором команда в матче за 3-е место проиграла Англии (4:6).

Дешам прощается со сборной Франции. Зидан уже ждет своего назначения