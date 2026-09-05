Павел Василенко

Звездный украинский боксер Александр Усик, который ранее играл за житомирское Полесье в товарищеских матчах, больше не готовится к официальному дебюту.

«Увидят ли болельщики мой дебют на кубковом матче против Кудровки? Нет, не увидите, потому что у меня уже другая должность», – сказал Усик для On-side FM.

Напомним, что в марте этого года Полесье объявило о назначении 39-летнего Усика на должность первого вице-президента клуба.

Впервые Александр Усик сыграл за Полесье в товарищеском матче против Вереса (2:1) на Winter Cup ещё в феврале 2022 года.

Также в январе 2026 года на сборах в Испании житомиряне проводили товарищеский матч против представителя MLS Ванкувер Уайткэпс. Усик вышел на поле на 75-й минуте, заменив Николая Гайдучика, и провёл на поле около 15 минут.

На данный момент Полесье занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.