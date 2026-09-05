Официального дебюта не будет. Усик рассказал, почему больше не выйдет на поле за Полесье
Мечта фанатов житомирской команды не сбудется
Звездный украинский боксер Александр Усик, который ранее играл за житомирское Полесье в товарищеских матчах, больше не готовится к официальному дебюту.
«Увидят ли болельщики мой дебют на кубковом матче против Кудровки? Нет, не увидите, потому что у меня уже другая должность», – сказал Усик для On-side FM.
Напомним, что в марте этого года Полесье объявило о назначении 39-летнего Усика на должность первого вице-президента клуба.
Впервые Александр Усик сыграл за Полесье в товарищеском матче против Вереса (2:1) на Winter Cup ещё в феврале 2022 года.
Также в январе 2026 года на сборах в Испании житомиряне проводили товарищеский матч против представителя MLS Ванкувер Уайткэпс. Усик вышел на поле на 75-й минуте, заменив Николая Гайдучика, и провёл на поле около 15 минут.
На данный момент Полесье занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.
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