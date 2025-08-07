Павел Василенко

Дарвин Нуньес вскоре присоединится к Аль-Хилялю. Журналист Флориан Плеттенберг из Sky Sport Deutschland раскрыл детали контракта нападающего с его новым клубом.

Команда Саудовской Аравии уже некоторое время искала нападающего высокого класса. В итоге клуб выбрал Дарвина Нуньеса.

Считается, что Ливерпуль получит за игрока минимум 53 миллиона евро. С учетом дополнительных бонусов эта сумма может вырасти до 65 миллионов евро.

После того, как два клуба достигли соглашения, также были согласованы детали индивидуального контракта игрока. В среду вечером клуб дал зеленый свет на трансфер.

Теперь Плеттенберг сообщил о деталях соглашения. Ожидается, что годовая зарплата Нуньеса составит минимум 15 миллионов евро в год.

Эта сумма может еще больше увеличиться благодаря дополнительным бонусам. Контракт уругвайца рассчитан на три сезона, до июня 2028 года.

Вскоре игрок пройдет медицинский осмотр. После этого он подпишет вышеуказанный контракт и будет представлен как новый игрок Аль-Хиляля.