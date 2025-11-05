Олимпиакос и ПСВ разделили очки в матче 3 тура Лиги чемпионов. Матч в Пирее завершился со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в каждом из таймов. Одноклубники украинца Романа Яремчука организовали результативную атаку, которую завершил Мартинш.

Команда Хосе Луиса Мендилибара до последних минут вела в счете, однако чемпион Нидерландов в добавленное время сумел спастись от поражения. Гол Пепи испортил праздничное настроение фанатам Олимпиакоса.

Что касается самого Яремчука, то всю игру Роман просидел в запасе.

Лига чемпионов. 3 тур

Олимпиакос - ПСВ 1:1

Голы: Мартинш, 17 - Пепи, 90+3

