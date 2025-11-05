Олимпиакос без Яремчука умудрился упустить победу в Лиге чемпионов. Видео
Роман наблюдал за игрой на скамейке
20 минут назад
Роман Яремчук. Фото: ФК Олимпиакос
Олимпиакос и ПСВ разделили очки в матче 3 тура Лиги чемпионов. Матч в Пирее завершился со счетом 1:1.
Команды обменялись голами в каждом из таймов. Одноклубники украинца Романа Яремчука организовали результативную атаку, которую завершил Мартинш.
Команда Хосе Луиса Мендилибара до последних минут вела в счете, однако чемпион Нидерландов в добавленное время сумел спастись от поражения. Гол Пепи испортил праздничное настроение фанатам Олимпиакоса.
Что касается самого Яремчука, то всю игру Роман просидел в запасе.
Лига чемпионов. 3 тур
Олимпиакос - ПСВ 1:1
Голы: Мартинш, 17 - Пепи, 90+3