Трубин настроен серьезно на октябрьские матчи сборной Украины. Видео
Вратарь «сине-желтых» мотивирован показать себя как можно лучше
35 минут назад
Голкипер национальной сборной Украины поделился в своем Instagram публикацией, посвященной своему прибытию в лагерь команды.
Сборная — это всегда энергия, концентрация и команда 🇺🇦 Время снова за работу 🙌
В октябре подопечных Сергея Реброва ждут два матча отборочного цикла к чемпионату мира-2025. 10 октября украинцы проведут выездную встречу против Исландии, а 13 октября номинально дома примут Азербайджан.
Сборная Украины в первых двух турах команда набрала лишь одно очко в группе D, занимая только третью строчку. Отставание от лидера Франции составляет пять пунктов, от второй Исландии – два. Даже Азербайджан «сине-желтые» не опережают по очкам, имея аналогичное количество баллов.
Ранее журналист рассказал, когда Сергей Ребров может покинуть сборную Украины.
Поделиться