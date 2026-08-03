Павел Василенко

В понедельник, 3 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона 2026/27. Начало церемонии запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Среди потенциальных участников жеребьевки – киевское Динамо, которое после вылета из второго квалификационного раунда Лиги Европы продолжает борьбу в третьем раунде Лиги конференций.

Для того чтобы попасть в плей-офф, команде Игоря Костюка необходимо пройти азербайджанский «Карабах». В случае успеха победитель этого противостояния будет иметь статус сеяного во время жеребьевки.

Накануне церемонии УЕФА сформировала группы, сузив круг возможных соперников. Если Динамо преодолеет Карабах, то в плей-офф может встретиться с одним из четырех оппонентов:

Хетафе (Испания);

победителем пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия);

победителем пары Бейтар (Израиль) –Аустрия Вена (Австрия);

командой, которая проиграет в противостоянии Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария).

Первый матч третьего квалификационного раунда между Динамо и Карабахом состоится 6 августа в польском Люблине, а матч-ответ запланирован на 13 августа в Баку.