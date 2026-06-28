Определены все пары плей-офф чемпионата мира-2026
В целом на этом этапе примут участие 32 команды
около 3 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
По итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года на территории США, Канады и Мексики определились все пары 1/16 финала турнира.
Пары 1/16 финала ЧМ-2026
- 28 июня (22:00): ЮАР – Канада
- 29 июня (20:00): Бразилия – Япония
- 29 июня (23:30): Германия – Парагвай
- 30 июня (04:00): Нидерланды – Марокко
- 30 июня (20:00): Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 1 июля (00:00): Франция – Швеция
- 1 июля (04:00): Мексика – Эквадор
- 1 июля (19:00): Англия – ДР Конго
- 1 июля (23:00): Бельгия – Сенегал
- 2 июля (03:00): США – Босния и Герцеговина
- 2 июля (22:00): Испания – Австрия
- 3 июля (02:00): Португалия – Хорватия
- 3 июля (06:00): Швейцария – Алжир
- 3 июля (21:00): Австралия – Египет
- 4 июля (01:00): Аргентина – Кабо-Верде
- 4 июля (04:30): Колумбия – Гана
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