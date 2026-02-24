Сергей Разумовский

По итогам первых стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов определились еще четыре участника 1/8 финала. В следующий раунд прошли Баер, Буде-Глимт, Ньюкасл и Атлетико, которые успешно завершили двухматчевые противостояния и пополнили список команд, продолжающих борьбу за трофей.

Баер без лишнего драматизма прошел Олимпиакос: после домашней победы 2:0 немецкий клуб сыграл прагматично в ответной встрече и зафиксировал нулевую ничью 0:0, чего вполне хватило для выхода дальше. Самую громкую сенсацию этого отрезка турнира создал Буде-Глимт, который выбил Интер — действующего финалиста Лиги чемпионов: норвежцы сначала выиграли 3:1, а затем подтвердили свое превосходство еще одной победой 2:1.

Ньюкасл, в свою очередь, не оставил Карабаху реальных шансов: после разгромных 6:1 в первой встрече англичане и в ответной встрече победили 3:2, оформив уверенный проход по сумме двух игр. Атлетико после результативной ничьей 3:3 в первом матче дома разгромил Брюгге 4:1 и также шагает в 1/8 финала.

Таким образом, на данный момент уже известны 12 из 16 команд, которые выступят в 1/8 финала. Остальные четыре путевки будут разыграны в среду, 25 февраля — именно после этих матчей сформируется полный состав участников следующей стадии.

Также обозначены возможные пары для клубов, которые уже квалифицировались в 1/8 финала. Потенциальные соперники выглядят так: