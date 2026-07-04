Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира-2026
Матчи этой стадии турнира начнутся уже сегодня
около 2 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. К вашему вниманию их полный список и календарь.
Календарь матчей 1/8 финала ЧМ-2026 (время начала указано по Киеву)
04.07.2026 (суббота)
Канада – Марокко (20:00)
05.07.2026 (воскресенье)
Парагвай – Франция (00:00)
Бразилия – Норвегия (23:00)
06.07.2026 (понедельник)
Мексика – Англия (03:00)
Португалия – Испания (22:00)
07.07.2026 (вторник)
США – Бельгия (03:00)
Аргентина – Египет (19:00)
Швейцария – Колумбия (23:00)
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