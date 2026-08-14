Определились все участники четвертого раунда квалификации Лиги Европы
Первые поединки пройдут на следующей неделе
Фото: Х
Накануне состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. По их итогам определились все пары 4-го раунда отбора турнира.
- Трабзонспор (Турция) – Ференцварош (Венгрия)
- Университатя Крайова (Румыния) – Арарат-Армения (Армения)
- Сент-Трюйден (Бельгия) – Омония (Кипр)
- Црвена Звезда (Сербия) – Виктория Пльзень (Чехия)
- Егнатия (Албания) – Лиллестрём (Норвегия)
- Ягеллония (Польша) – Иберия 1999 (Грузия)
- Мьельбю (Швеция) – РБ Зальцбург (Австрия)
- Кайрат (Казахстан) – Андерлехт (Бельгия)
- Лех Познань (Польша) / КИ Клаксвик (Фареры) – Тун (Швейцария)
- Бешикташ (Турция) – Кауно Жальгирис (Литва)
- Бенфика (Португалия) – Орхус (Дания)
- ОФИ (Греция) – ЦСКА София (Болгария)
Матчи запланированы на 20 и 27 августа.
Финал Лиги Европы состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
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