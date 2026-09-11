Павел Василенко

Статистические порталы определили лучшего и худшего футболистов Шахтера по итогам первого матча команды в основном этапе Лиги чемпионов. В поединке с ПСВ донецкий клуб сыграл вничью 1:1, а главное признание получил Изаке Силва. Результат матча и авторство голов подтверждают данные Sofascore.

Бразильский атакующий полузащитник провел на поле 88 минут и стал непосредственным участником голевой атаки Шахтера. Именно Изаке Силва отдал результативную передачу на Глейкера Мендосу, который в конце первого тайма открыл счет в встрече.

Сразу три авторитетных статистических ресурса оценили выступление Изаке Силвы выше всех среди футболистов Шахтера. Flashscore поставил ему 7,5 баллов, WhoScored – 7,38, а Sofascore – 7,3. Таким образом, бразилец стал единственным игроком команды, которого все три портала признали лучшим.

В то же время относительно футболиста, который провел наименее убедительный матч, мнения статистических ресурсов разделились. Sofascore самые низкие оценки поставил Винисиусу Тобиасу и Дмитрию Резнику – по 6,3 балла. WhoScored худшим в составе Шахтера назвал капитана Николая Матвиенко, который получил 6,03.

Flashscore имел другое мнение. Самую низкую оценку среди игроков Шахтера этот портал поставил бразильскому нападающему Кауану Элиасу – всего 5,9 балла.

Следующий поединок в Лиге чемпионов Шахтер проведет против греческого АЕКа. Номинально домашняя встреча донецкого клуба состоится в Лондоне.