Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бос отреагировал на домашнюю ничью с донецким Шахтером (1:1) в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов.

«Это был матч, в котором мы хорошо защищались от высоких передач гостей. Мы ничего не отдавали, но, владея мячом, мы также не могли рисковать больше, чем рисковали. Потому что тогда я бы опасался, что мы попадем в ловушку.

Гол Шахтера? Во время матча я думал, что это был фол, но на видеозаписи увидел нечто иное. Так что в этом плане мы не пострадали. Ну, я считаю, что дома против Шахтера надо выигрывать, но это не просто какая-то команда. Это Лига чемпионов. Они тоже очень сильные. В целом я доволен результатом», – цитирует Боса пресс-служба ПСВ.