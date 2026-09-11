Павел Василенко

Донецкий Шахтер начал выступления в Лиге чемпионов с боевой ничьей. В первом туре основного этапа команда Арды Турана на выезде сыграла с ПСВ – 1:1. «Горняки» первыми открыли счет, но после перерыва хозяева быстро восстановили равновесие.

В УЕФА отметили выступление украинского клуба и признали итог матча закономерным.

«Шахтер действовал компактно и дисциплинированно, забил отличный гол, а после перерыва, когда чемпионы Нидерландов усилили давление, самоотверженно защищался. Ничья стала справедливым результатом», – отметили в пресс-службе УЕФА.

Также в организации обратили внимание на неудачный старт ПСВ. Нидерландский клуб снова не смог победить в первом туре Лиги чемпионов. В последний раз ему удавалось начать турнир с трех очков еще в сезоне 2015/16, когда ПСВ обыграл Манчестер Юнайтед – 2:1.

После первого тура Шахтер имеет одно очко и занимает 18-е место в турнирной таблице. Горняки стали одной из четырех команд, которые разошлись с соперниками миром, тогда как 16 коллективов одержали победы.

Следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер проведет 14 октября. Номинально домашняя встреча с греческим АЕК состоится в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» – арене Челси. За команду из Афин выступает бывший вингер «горняков» Александр Зубков.