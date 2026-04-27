Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2026 году
Список возглавляет клуб украинского голкипера
около 2 часов назад
Авторитетный портал Sportico опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2026 году.
Издание, специализирующееся на освещении спортивного бизнеса, составляло список с помощью общедоступной финансовой отчетности клубов, публикации Football Money League от Deloitte, данных, собранных экспертом по футбольным финансам, и собственных оценок.
В то время как доход каждого клуба в сезоне состоит из трех основных категорий: ТВ-прав, коммерческих средств и доходов от матчей.
В топ-50 рейтинга наибольшее представительство имеет МЛС – 18. Однако ни одна команда не попала в десятку лучших. На вершине оказался «Реал», который оценивается в 7,7 миллиарда долларов, а в топ-10 – шесть клубов из АПЛ.
Самые дорогие футбольные клубы мира в 2026 году: топ-10
1. «Реал» – 7,7 млрд долларов
2. «Барселона» – 6,65 млрд
3. «Манчестер Юнайтед» – 6,47 млрд
4. «Бавария» – 5,78 млрд
5. «Ливерпуль» – 5,74 млрд
6. «Манчестер Сити» – 5,7 млрд
7. «Арсенал» – 5,43 млрд
8. «ПСЖ» – 5 млрд
9. «Челси» – 4 млрд
10. «Тоттенхэм» – 3,5 млрд
Ранее сообщалось, что Реал хочет назначить главным тренером Клоппа в паре с легендой мадридцев.
