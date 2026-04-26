Реал хочет назначить главным тренером Клоппа в паре с легендой мадридцев
Последнее слово останется за немецким наставником
около 2 часов назад
Немецкий специалист Юрген Клопп является основным кандидатом на пост главного тренера Реала. Об этом сообщает известный журналист Рамон Альварес де Мун.
По информации источника, в клубе рассматривают его как приоритетный вариант благодаря его тренерскому опыту и достижениям в различных лигах.
Отмечается, что возможное назначение Клоппа в связке с Тони Кроосом обсуждается внутри структуры клуба и считается одним из наиболее вероятных сценариев.
Основным условием возможного перехода называется личное согласие Клоппа и его готовность принять предложение.
Также сообщается, что Клопп и Кроос поддерживают хорошие отношения и живут неподалеку друг от друга на Майорке.
