Владимир Кириченко

Немецкий специалист Юрген Клопп является основным кандидатом на пост главного тренера Реала. Об этом сообщает известный журналист Рамон Альварес де Мун.

По информации источника, в клубе рассматривают его как приоритетный вариант благодаря его тренерскому опыту и достижениям в различных лигах.

Отмечается, что возможное назначение Клоппа в связке с Тони Кроосом обсуждается внутри структуры клуба и считается одним из наиболее вероятных сценариев.

Основным условием возможного перехода называется личное согласие Клоппа и его готовность принять предложение.

Также сообщается, что Клопп и Кроос поддерживают хорошие отношения и живут неподалеку друг от друга на Майорке.

