Журналисты телеканала ESPN опубликовали свой рейтинг лучших летних трансферов европейского футбола. По мнению экспертов, самым удачным переходом стало усиление парижского ПСЖ.

Первое место в списке занял французский вратарь Люка Шевалье, который перешёл из Лилля в ПСЖ за 40 миллионов евро. Голкипер сразу стал основным выбором тренерского штаба и первым номером парижского клуба.

Вторую позицию эксперты отдали новичку Манчестер Юнайтед Браяну Мбеумо. Красные дьяволы приобрели атакующего полузащитника у Брентфорда за 75 миллионов евро, и он уже успел стать важной частью обновленной средней линии команды.

Третьим в рейтинге стал молодой защитник Альваро Каррерас. Мадридский Реал приобрел флангового защитника у Бенфики за 50 миллионов, рассматривая его как инвестицию на долгие годы и усиление оборонительного потенциала.

Четвертое место в списке получили молодые голкиперы Джордже Петрович и Кевин Келлехер. Петрович перешёл в Борнмут из Челси за 28,9 миллиона евро, а Келлехер из Ливерпуля в Брентфорд за 14,8 миллиона. Оба вратаря отыграли все минуты сезона в составе своих команд и уже стали ключевыми фигурами в построении игры, демонстрируя стабильность и потенциал на несколько следующих сезонов.

Пятое место рейтинга занял Мартин Субименди, которого Арсенал приобрёл у Реал Сосьедад за 70 миллионов евро. Опорный полузащитник сразу закрепился в стартовом составе лондонского клуба и уже демонстрирует высокий уровень игры.