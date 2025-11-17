Опубликован топ-5 лучших летних трансферов европейского футбола
Свою версию представил ESPN
39 минут назад
Журналисты телеканала ESPN опубликовали свой рейтинг лучших летних трансферов европейского футбола. По мнению экспертов, самым удачным переходом стало усиление парижского ПСЖ.
Первое место в списке занял французский вратарь Люка Шевалье, который перешёл из Лилля в ПСЖ за 40 миллионов евро. Голкипер сразу стал основным выбором тренерского штаба и первым номером парижского клуба.
Вторую позицию эксперты отдали новичку Манчестер Юнайтед Браяну Мбеумо. Красные дьяволы приобрели атакующего полузащитника у Брентфорда за 75 миллионов евро, и он уже успел стать важной частью обновленной средней линии команды.
Третьим в рейтинге стал молодой защитник Альваро Каррерас. Мадридский Реал приобрел флангового защитника у Бенфики за 50 миллионов, рассматривая его как инвестицию на долгие годы и усиление оборонительного потенциала.
Четвертое место в списке получили молодые голкиперы Джордже Петрович и Кевин Келлехер. Петрович перешёл в Борнмут из Челси за 28,9 миллиона евро, а Келлехер из Ливерпуля в Брентфорд за 14,8 миллиона. Оба вратаря отыграли все минуты сезона в составе своих команд и уже стали ключевыми фигурами в построении игры, демонстрируя стабильность и потенциал на несколько следующих сезонов.
Пятое место рейтинга занял Мартин Субименди, которого Арсенал приобрёл у Реал Сосьедад за 70 миллионов евро. Опорный полузащитник сразу закрепился в стартовом составе лондонского клуба и уже демонстрирует высокий уровень игры.
