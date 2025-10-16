Павел Василенко

Саудовская Аравия стала одной из первых сборных, которые гарантировали себе участие в чемпионате мира-2026, и празднование в стране было не только громким, но и чрезвычайно щедрым.

Каждый из 26 игроков национальной команды получит премию в размере 1,33 миллиона долларов США (или 5 миллионов саудовских риалов), сообщает Asharq Business.

Общая сумма бонусов, которую правительство выплатит футболистам, составляет более 34,5 миллиона долларов – один из крупнейших пакетов наград в истории мирового футбола за сам факт выхода на Мундиаль.

«Для нас это не только спортивный успех, но и вопрос национальной гордости. Государство поддерживает каждого, кто выносит флаг Саудовской Аравии на мировую арену», – заявили в футбольной федерации страны.

Подопечные Роберто Манчини обеспечили себе путевку после уверенной игры на четвертом этапе азиатской квалификации. Саудовцы победили Индонезию (3:2) и сыграли вничью с Ираком (0:0), набрав одинаковое количество очков с соперником, но опередив его по количеству забитых мячей.

Этот успех стал для Саудовской Аравии седьмым выходом на чемпионат мира – после турниров 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 и 2022 годов.

На последнем Мундиале в Катаре команда вошла в историю, сенсационно обыграв будущих чемпионов мира – Аргентину (2:1).