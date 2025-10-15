Сборная Саудовской Аравии гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира-2026. В матче 3-го тура 4-го раунда азиатского отбора команда под руководством Эрве Ренара на своем поле сыграла вничью с Ираком — 0:0.

Чемпионат мира-2026. Отборочный турнир. Азия. Группа B (4-й раунд). 3-й тур

14 октября 2025, вторник. 21:45 (по Киеву)

Саудовская Аравия – Ирак 0:0

Эта ничья позволила Саудовской Аравии набрать 4 очка и завершить групповой этап на первом месте, что обеспечивает прямой выход на чемпионат мира. Для «зеленых ястребов» это уже третий мундиаль подряд — команда также участвовала в ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Ирак с четырьмя очками занял второе место и получит шанс пробиться на турнир через мартовские стыковые матчи, тогда как сборная Индонезии завершила выступление без очков.