Основной защитник Барселоны возвращается в общую группу
Барселона получила хорошие новости о Пау Кубарси
около 1 часа назад
Каталонская Барселона в пятницу провела очередную тренировку в рамках подготовки к следующему поединку. Главным позитивным моментом стало возвращение к совместной работе молодого центрального защитника Пау Кубарси.
18-летний футболист, который является важным элементом обороны, в четверг занимался по индивидуальной программе, но сегодня присоединился к основной группе. Теперь его участие в будущем матче выглядит гораздо более вероятным.
В то же время, датский защитник Андреас Кристенсен продолжает тренироваться отдельно от команды. Он восстанавливается после мышечного дискомфорта, из-за которого пропустил предыдущие игры, и его участие в ближайшем поединке маловероятно.
Таким образом тренерский штаб под руководством Ханси Флика вновь будет вынужден вносить изменения в защитную линию команды.
Ранее врач объяснил, почему Ямаль не смог показать свой уровень в матче против Реала.
Поделиться