Каталонская Барселона в пятницу провела очередную тренировку в рамках подготовки к следующему поединку. Главным позитивным моментом стало возвращение к совместной работе молодого центрального защитника Пау Кубарси.

18-летний футболист, который является важным элементом обороны, в четверг занимался по индивидуальной программе, но сегодня присоединился к основной группе. Теперь его участие в будущем матче выглядит гораздо более вероятным.

В то же время, датский защитник Андреас Кристенсен продолжает тренироваться отдельно от команды. Он восстанавливается после мышечного дискомфорта, из-за которого пропустил предыдущие игры, и его участие в ближайшем поединке маловероятно.

Таким образом тренерский штаб под руководством Ханси Флика вновь будет вынужден вносить изменения в защитную линию команды.

