Павел Василенко

Педри получил травму подколенного сухожилия во время недавнего Эль Класико. AS опубликовал новую информацию о травме, что не является хорошей новостью для действующих чемпионов Испании.

Полузащитника вывели с поля в добавленное время матча с Реалом. Вследствие этого он не смог бы сыграть против Эльче в воскресенье.

Однако в среду днем появились новости о травме игрока. Барселона объявила, что он порвал двуглавую мышцу бедра левой ноги.

Не было объявлено, как долго Педри будет вне игры. Предыдущие сообщения СМИ свидетельствовали о том, что он вернется после ноябрьской паузы на матчи сборных.

Теперь AS сообщил новость – полузащитник прошел дополнительные тесты в среду днем.

Обследования показали, что травма серьезнее, чем предполагалось изначально. В результате отсутствие Педри может продлиться до полутора месяцев.

В сезоне 2025/26 Педри сыграл 13 официальных матчей за Барселону, забив два гола и отдав две результативные передачи.