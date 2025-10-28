18-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль стал одной из самых обсуждаемых фигур после эль класико против Реала. Молодой игрок не смог отличиться результативными действиями и получил одну из самых низких оценок среди футболистов каталонского клуба.

После игры Ямаль сменил аватар в своем Instagram, удалив фото и установив черный фон.

Матч десятого тура Ла Лиги сезона-2025/26 между Реалом и Барселоной состоялся 26 октября на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Мадридцы одержали победу со счетом 2:1. Во время игры Ямаль слышал свист от местных болельщиков, а после матча стал одним из участников столкновения, которое вспыхнуло из-за его острых высказываний в адрес Реала перед поединком.