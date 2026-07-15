Павел Василенко

Дом звезды сборной Испании Ламина Ямаля в Барселоне чуть не стал мишенью грабителей. Попытку проникновения удалось сорвать благодаря оперативным действиям частной охраны футболиста.

По информации La Vanguardia, инцидент произошел в ночь после полуфинального матча чемпионата мира, в котором Ямаль помог Испании победить Францию и выйти в финал. Охранники заметили на камерах видеонаблюдения двоих мужчин в масках, которые перелезли через ограду и пытались проникнуть на территорию поместья. После этого была немедленно вызвана полиция.

Правоохранители открыли производство по факту попытки ограбления, а детективы изучают записи камер, чтобы установить личности подозреваемых.

По данным испанских СМИ, инцидент произошел на фоне серии аналогичных краж в этом районе. Организованные преступные группы все чаще охотятся на дома известных футболистов, рассчитывая завладеть дорогими часами, ювелирными изделиями и другими предметами роскоши.

Особняк Ямаля хорошо известен в Барселоне, так как ранее принадлежал Жерару Пике и Шакире. Накануне чемпионата мира футболист сам показал дом в видео, опубликованном в соцсетях.