Третий матч плей-офф Кубка МЛС между Цинциннати и Коламбусом определил участника следующей стадии. Команда украинца Евгения Чеберко упустила возможность побороться за титул.

Коллектив из Огайо, уступая с разницей в один гол, в основное время сумел перевернуть игру, что вывело Цинциннати в следующий раунд плей-офф.

Евгений Чеберко вышел на поле в конце встречи, проведя почти весь матч в запасе Коламбуса.

Кубок МЛС. Плей-офф

Цинциннати – Коламбус 1:0 (серия 2:1)

Голы: Бреннер, 67, 86 – Рассел-Роу, 63

