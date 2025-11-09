Остался только один! Еще один украинец досрочно выбыл из борьбы за Кубок МЛС
Третий матч плей-офф Кубка МЛС между Цинциннати и Коламбусом определил участника следующей стадии. Команда украинца Евгения Чеберко упустила возможность побороться за титул.
Коллектив из Огайо, уступая с разницей в один гол, в основное время сумел перевернуть игру, что вывело Цинциннати в следующий раунд плей-офф.
Евгений Чеберко вышел на поле в конце встречи, проведя почти весь матч в запасе Коламбуса.
Кубок МЛС. Плей-офф
Цинциннати – Коламбус 1:0 (серия 2:1)
Голы: Бреннер, 67, 86 – Рассел-Роу, 63
