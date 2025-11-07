Павел Василенко

Известный чилийский тренер Мануэль Пеллегрини выступил с громкой идеей, которая может перевернуть футбол. Наставник считает, что игре не хватает динамики — и предлагает правило, заимствованное из… баскетбола.

Пока Арсен Венгер добивается изменения трактовки офсайда, Пеллегрини призывает мыслить шире. Его предложение простое, но революционное.

«Как в баскетболе – после пересечения центральной линии мяч не должен возвращаться назад. Это сделает игру быстрее и зрелищнее», – объяснил тренер.

Пеллегрини также раскритиковал инициативу Венгера изменить правило офсайда, подчеркнув, что такая поправка создаст еще больше путаницы.

«Благодаря VAR ошибок меньше. А если начнут измерять расстояние между телами — это лишь усложнит жизнь арбитрам», — цитирует чилийца издание Marca.

Идея Пеллегрини уже вызвала жаркие споры среди фанатов: одни считают её шагом к шоу, другие — угрозой классическому футболу.