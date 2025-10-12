Сергей Стаднюк

УЕФА планирует реформировать систему отбора на чемпионаты мира и Европы. Комитет национальных сборных Европейского футбольного союза создал рабочую группу для анализа возможных изменений формата квалификационных турниров к мужским чемпионатам мира и Европы, сообщает The Times.

По информации источника, причиной стало беспокойство относительно возможного снижения интереса зрителей и телекомпаний к матчам европейской квалификации. Рабочая группа рассматривает несколько вариантов: усиление роли Лиги наций в качестве основного квалификационного турнира или внедрение швейцарской системы, используемой в клубных еврокубках.

Около двух недель назад в Малаге состоялась встреча генеральных секретарей 55 европейских ассоциаций, где анонсировали создание группы и обсудили преимущества и риски обоих вариантов. Швейцарская система, которую применяют в Лиге чемпионов с сезона 2024/25, предполагает, что 55 европейских сборных проводили бы 6-8 квалификационных матчей против разных оппонентов.

Однако эксперты предостерегают, что между клубными турнирами и соревнованиями сборных существуют принципиальные различия. Среди недостатков усиления роли Лиги наций называют возможное сокращение противостояний между топ-сборными и командами нижних дивизионов.

Следующий Евро-2028 пройдет с 9 июня по 9 июля в Великобритании и Ирландии. Страны-хозяйки также будут участвовать в отборе, для двух лучших из них зарезервированы места в финальной части. Прямые путевки получат 12 победителей групп и 8 лучших вторых команд, остальные места разыграют в плей-офф.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин публично заявил, что организация активно изучает возможности модернизации формата квалификации на международные форумы.