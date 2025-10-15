Павел Василенко

Английская Премьер-лига может претерпеть кардинальные изменения уже в ближайшее время. В ноябре клубы проголосуют за новую систему ограничения зарплат, которая вызывает серьезное беспокойство среди элитных команд. В частности, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед уже выступили категорически против этой инициативы.

По новым правилам, клубы смогут тратить на зарплаты не более пятикратной суммы дохода наименее обеспеченной команды лиги. Сейчас эта граница составляет примерно 600 миллионов евро – и некоторые гранды уже превышают ее. За каждые 7 миллионов сверх лимита – вычет одного очка, повторные нарушения повлекут за собой минус шесть очков сразу.

Критики считают, что эта мера помешает английским клубам предлагать аналогичные зарплаты другим высшим лигам, и может привести к тому, что такие игроки, как Эрлинг Холанд или Мохамед Салах, перейдут в мадридский Реал, Барселону или Баварию. Потенциальное изменение также может привести к увеличению числа отправок игроков в Саудовскую Аравию.

Решение о внедрении системы будет принято 21 ноября. Чтобы оно вступило в силу уже с следующего сезона, требуется поддержка как минимум 14 из 20 клубов.