Сергей Стаднюк

Представители клубов УПЛ провели заседание, посвященное реформе системы судейства в высшем дивизионе чемпионата Украины. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Работа над темой стартовала в конце января 2025 года после совместного совещания руководства УАФ и Комитета арбитров УАФ с клубами Премьер-лиги. В мае на рабочей встрече представители УАФ поддержали инициативу УПЛ по реформированию и внедрению лучших международных практик. А в июле украинская делегация из представителей УАФ, УПЛ и клубов посетила центральный офис Немецкого футбольного союза во Франкфурте-на-Майне, где провела конструктивную встречу с Кнутом Кирхером, одним из двух руководителей DFB Schiri GmbH - организации, которая координирует работу арбитров в Германии.

Во время визита была детально изучена немецкая модель организации судейства в клубных турнирах. После презентации материалов представители клубов УПЛ единогласно поддержали предложения по обновлению системы футбольного арбитража в Украине по следующим направлениям:

создание организационной структуры, которая будет заниматься вопросами, связанными с арбитражем профессиональных соревнований (возможные учредители — УАФ, УПЛ и ПФЛ);

источники финансирования (вопросы проработать дополнительно);

зоны применения — соревнования профессиональных клубов;

состав органа управления формируют представители учредителей;

количественный состав органа управления (по согласованию с УАФ);

функционал органа управления — стратегическое руководство арбитражем профессиональных соревнований и отчетность перед учредителями;

операционное руководство осуществляется руководителем по согласованию с органом управления согласно его полномочиям;

список арбитров, обслуживающих матчи соревнований, формируется на основе ежегодной оценки подготовки арбитра и работы за предыдущий период;

назначение арбитров на матчи осуществляется органом управления с учетом критериев профессиональной подготовки, физической формы, рейтинга, оценок и опыта;

учредители согласовывают списки арбитров перед каждым кругом соревнований;

увеличение публичности арбитров (возможность комментировать свои решения после матчей, доступность аудиозаписей разговоров между арбитрами и помощниками VAR и т.д.);

ввести в тестовом режиме объявление арбитрами своих решений после просмотра VAR через стадионные громкоговорители по примеру соревнований, проводимых под эгидой ФИФА.

После рассмотрения всех пунктов представители клубов единогласно проголосовали за принятие документа в целом и передали его в УАФ для дальнейшей проработки и продолжения работы в этом направлении.