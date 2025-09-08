Зидан отказался возглавить турецкий гранд, где ранее работал Моуриньо
Зинедин планирует работать со сборной
около 1 часа назад
Зинедин Зидан/фото: Google
Известный французский тренер и бывшая звезда мирового футбола Зинедин Зидан определился с будущим на фоне слухов о возможном переходе в Фенербахче.
Согласно информации Mundo Deportivo, Зидан не планирует возглавлять турецкий клуб после ухода Жозе Моуринью. Главная цель француза — тренерский пост в сборной Франции.
В последние месяцы Зидан внимательно изучает работу Федерации футбола Франции и национальной команды, готовясь к чемпионату мира 2026 года.
Последним клубом тренера был мадридский Реал, который он возглавлял дважды. В составе «сливочных» Зидан провел 263 матча и завоевал 11 трофеев.
Поделиться