В матче второго тура европейской квалификации чемпионата мира-2026 сборная Шотландии уверенно обыграла Белоруссию со счетом 2:0.

Поединок прошел на стадионе ZTE Арена в венгерском Залаэгерсеге. Счет открыл Че Адамс на 43-й минуте, а на 65-й минуте автоголом отметился со знаком минус белорус Захар Волков.

После этого результата сборная Шотландии набрала четыре очка и вышла на второе место в таблице группы C, тогда как Белоруссия осталась на четвертой позиции без набранных очков.

Белоруссия - Шотландия 0:2 (Адамс 43, Волков 65 авт)

Белоруссия: Лапухов, Карпович (Пигас 46), Пархоменко, Волков (Демченко 71), Забелин, Печенин (Малькевич 72), Мякиш (Громыко 65), Калинин, Эбонг, Малашевич (Мельниченко 46), Барковский

Шотландия: Ганн, Джонстон (Хики 74), Суттар, Маккена, Робертсон, Макгинн, Гилмор (Маклин 83), Фергюсон, Мактоминей (Миллер 90), Адамс (Дайкс 83), Доук (Кристи 74)

В другом матче группы Дания разгромила Грецию на выезде со счетом 3:0. Игра прошла в Пирее на стадионе Георгиос Караискакис.

Миккель Дамсгор открыл счет на 32-й минуте, Андреас Кристенсен удвоил преимущество гостей на 62-й, а окончательный итог встречи установил Расмус Гейлунн на 81-й минуте.

Благодаря этой победе Дания набрала четыре очка и возглавила турнирную таблицу, Греция с тремя пунктами занимает третье место.

Греция - Дания 0:3 (Дамсгор 32, А. Кристенсен 62, Гейлунн 81)

Греция: Цолакис, Вагианнидис, Мавропанос, Кулиеракис, Цимикас, Курбелис (Сиопис 64), Зафейрис (Йоаннидис 75), Каретсас (Бакасетас 46), Константелиас (Масурас 46), Цолис (Пелкас 83), Павлидис

Дания: Шмайхель, Р. Кристенсен, Андресен, А. Кристенсен, Мегле (Гренбек 90), Гейбьерг, Юльманн, Фрохольд (Брун Ларсен 82), Сков Ольсен (Доргу 63), Бирет (Гейлунн 63), Дамсгор (О'Райли 82)

В следующем туре, который состоится 9 октября, Белоруссия сыграет против Дании, Шотландия на своем поле примет Грецию.