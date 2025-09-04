Отбор ЧМ-2026. Сборная Турции на выезде в меньшинстве обыграла Грузию, победа Уэльса, ничья Литвы с Мальтой.
Сыграно три матча квалификации на мундиаль
около 3 часов назад
Состоялся матч отбора чемпионата мира 2026 в группе J между сборными Казахстана и Уэльса. Матч прошел в Астане и завершился победой гостей со счетом 1:0.
Сборная Грузии дома проиграла Турции – 2:3. У подопечных Вилли Саньоля забили Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия, а в коллективе Винченцо Монтеллы отличились Мерт Мюлдюр и Керем Актюркоглу (дубль).
Турция доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Бариша Йылмаза на 71-й минуте.
Игра аутсайдеров отборочной группы G – Литвы и Мальты – завершилась боевой ничьей (1:1). Открыли счет мальтийцы на 83-й минуте после удара Александера Сатариано.
Литва сравняла счет в компенсированное время – на 90+7-й минуте Гвидас Гинейтис реализовал пенальти.
ЧМ-2026, квалификация
Группа J
Казахстан – Уэльс – 0:1
Гол: Мур, 24.
Группа E
Грузия – Турция – 2:3
Голы: Давиташвили, 63, Кварацхелия, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52.
Группа G
Литва – Мальта – 1:1
Голы: Гинейтис, 90+7 (пен) – Сатариано, 83.
