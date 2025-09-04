Павел Василенко

Состоялся матч отбора чемпионата мира 2026 в группе J между сборными Казахстана и Уэльса. Матч прошел в Астане и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Сборная Грузии дома проиграла Турции – 2:3. У подопечных Вилли Саньоля забили Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия, а в коллективе Винченцо Монтеллы отличились Мерт Мюлдюр и Керем Актюркоглу (дубль).

Турция доигрывала встречу в меньшинстве после удаления Бариша Йылмаза на 71-й минуте.

Игра аутсайдеров отборочной группы G – Литвы и Мальты – завершилась боевой ничьей (1:1). Открыли счет мальтийцы на 83-й минуте после удара Александера Сатариано.

Литва сравняла счет в компенсированное время – на 90+7-й минуте Гвидас Гинейтис реализовал пенальти.

ЧМ-2026, квалификация

Группа J

Казахстан – Уэльс – 0:1

Гол: Мур, 24.

Группа E

Грузия – Турция – 2:3

Голы: Давиташвили, 63, Кварацхелия, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52.

Группа G

Литва – Мальта – 1:1

Голы: Гинейтис, 90+7 (пен) – Сатариано, 83.