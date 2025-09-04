Павел Василенко

Защитник сборной Украины Илья Забарный оценил шансы сине-желтых выиграть свою группу квалификации на чемпионат мира-2026.

«Можем ли мы выиграть свою группу? Да, вера, конечно, есть. Это футбол, всё может случиться. Мы уже побеждали хорошие сборные. У нас хорошая команда, поэтому есть все шансы. Мы понимаем, что именно французы являются фаворитами. У них сильная команда. Но, повторюсь, в футболе может случиться всё. Поэтому мы постараемся победить и занять первое место», – цитирует Забарного пресс-служба УАФ.

5 сентября в 21:45 по киевскому времени украинцы сыграют против французов в квалификации чемпионата мира 2026 года на своем номинальном домашнем поле в польском Вроцлаве.

9 сентября в 19:00 по Киеву сборная Украины сыграет в Баку против азербайджанцев.