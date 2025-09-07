Отбор на ЧМ-2026. Конкурент Довбика стал спасителем Ирландии
И другие результаты игрового дня
17 минут назад
Накануне завершился ряд матчей европейской квалификации на ЧМ-2026.
Один из самых интересных матчей состоялся в Дублине, в котором Ирландия сумела сделать камбэк, уступая после первого тайма Венгрии два мяча.
Одним из спасителей ирландцев стал одноклубник Артема Довбика в Роме Эван Фергюсон, который отметился одним из голов в ворота венгров.
Предлагаем ознакомиться с другими результатами игрового дня.
Отбор на ЧМ-2026. Группа F. 1 тур
Ирландия - Венгрия 2:2
Голы: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 - Варга, 2, Шаллаи, 15
Группа H. 5 тур
Австрия - Кипр 1:0
Гол: Забитцер, 54 (с пенальти)
Группа H. 5 тур
Сан-Марино - Босния и Герцеговина 0:6
Голы: Тахирович, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90.
ФИФА констатировала рекордное летнее трансферное окно в 2025 году.
