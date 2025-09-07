Накануне завершился ряд матчей европейской квалификации на ЧМ-2026.

Один из самых интересных матчей состоялся в Дублине, в котором Ирландия сумела сделать камбэк, уступая после первого тайма Венгрии два мяча.

Одним из спасителей ирландцев стал одноклубник Артема Довбика в Роме Эван Фергюсон, который отметился одним из голов в ворота венгров.

Предлагаем ознакомиться с другими результатами игрового дня.

Отбор на ЧМ-2026. Группа F. 1 тур

Ирландия - Венгрия 2:2

Голы: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 - Варга, 2, Шаллаи, 15

Группа H. 5 тур

Австрия - Кипр 1:0

Гол: Забитцер, 54 (с пенальти)

Группа H. 5 тур

Сан-Марино - Босния и Герцеговина 0:6

Голы: Тахирович, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90.

ФИФА констатировала рекордное летнее трансферное окно в 2025 году.