Павел Василенко

Фермин Лопес и Гави знакомы еще со времен совместной игры в Ла Масии. Однако Sport.es сообщает, что игроки сейчас имеют разногласия между собой.

Двое испанцев дружат уже много лет. Именно поэтому сообщения об их якобы конфликте стали довольно неожиданностью.

Считается, что источником недоразумений являются отношения между девушками двух игроков. В последнее время отношения между Гави и Фермином стали чрезвычайно напряженными.

«Женщины никогда не ладили друг с другом, и эта вражда в конечном итоге передалась и футболистам», – пишет испанское издание.

Недавно Фермин опубликовал загадочный пост в Instagram, который быстро удалил.

«Плохие люди никогда не побеждают, как и те, кто смотрит в другую сторону, или те, кто делает предательство способом жизни, а трусость - своим флагом. Это лишь вопрос времени. Они проигрывают каждый день, потому что макияж, который они носят ежедневно, рано или поздно исчезает, и тогда они показывают миру, кто они есть на самом деле», – написал он.

Издание Sport.es утверждает, что Гави обратился за поддержкой к Алехандро Эчеваррии, доверенному советнику президента Барселоны Жоана Лапорты. Он якобы просил внести Фермина в список на трансфер, и это просьба была передана последнему.

«Возврата назад нет», – пишут каталонские журналисты.

Сообщается, что Ханси Флика попросили вмешаться в это дело, поговорить со своими игроками и попытаться решить конфликт.