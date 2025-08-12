Футболист Реала перепостил видео, охарактеризовав ментальность Барселоны
Рюдигер считает, что игроки каталонского клуба постоянно симулируют
около 2 часов назад
Антонио Рюдигер / фото - Getty
Защитник Реала Антонио Рюдигер в Инстаграме сделал репост видео с моментами игроков Барселоны, где те преувеличивают контакты и, возможно, симулируют.
На видео написано "Менталитет Барселоны", а музыкальным фоном является известный цирковой марш.
Вероятно, в Барселоне отнесутся к шутке Рюдигера спокойно, ведь сейчас Реал находится в непростой позиции относительно главного конкурента. В прошлом сезоне мадридцы проиграли все четыре матча Эль-Класико и не выиграли ни одного турнира в Испании. Ла Лигу, Кубок и Суперкубок завоевала Барселона.
Также, Реал продолжает бойкотировать голосование за Золотой мяч.