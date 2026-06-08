«Отличные впечатления». Судаков подвел итоги сбора под руководством Мальдеры
Полузащитник сборной Украины заявил, что у команды есть потенциал
около 2 часов назадПодписаться в
Георгий Судаков. Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился в соцсетях впечатлениями от первого сбора национальной команды под руководством нового тренера Андреа Мальдеры.
Несмотря ни на что, эти сборы оставили прекрасные впечатления. Невероятная атмосфера в команде, совместная работа и время, проведенное вместе, — именно то, что делает сборную настоящей командой. PS: у этой сборной есть потенциал!
В рамках весенне-летнего сбора национальная команда провела два матча. В первом сине-желтые обыграли Польшу (2:0). Во второй игре подопечные Мальдеры проигрывали Дании 1:2, однако поединок был досрочно остановлен.
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