Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин раскрыл информацию о трансферной политике, доходах клуба и выплате налогов. Слова менеджера передает пресс-служба «горняков».

Господин Суркис затронул тему трансферов. Это важная часть современного футбола, и я могу с уверенностью сказать: «Шахтёр» ведёт свою трансферную политику эффективно и прозрачно. С апреля 2022 года клуб заработал более 400 миллионов долларов. Мы инвестируем в качественных игроков с целью их развития и последующей продажи. Покупаем футболистов за 10–15 миллионов долларов и продаем дорого и очень дорого – в несколько раз дороже. Только за последние месяцы мы продали двух игроков на сумму 70 миллионов евро. Часть полученных средств – около 40 миллионов евро – мы реинвестируем в новых, качественных футболистов, и делаем это потому, что можем себе позволить.

Пример Кевина демонстрирует: даже во время войны футболист может прийти в УПЛ, вырасти и перейти в лучший чемпионат мира – АПЛ. Это повышает престиж украинского футбола. Трансфер Кевина стал третьим по стоимости среди переходов бразильских игроков в АПЛ в летнее трансферное окно сезона-2025/26. Выше только трансферы Куньи в «Манчестер Юнайтед» и Жоау Педру в «Челси».

Переход Георгия Судакова в «Бенфику» – это не только спортивное развитие игрока сборной Украины, но и польза для всего украинского футбола.

При этом мы не забываем, что клуб – это также и налогоплательщик. Наша успешная трансферная и коммерческая деятельность позволяет нам платить значительные налоги. С начала полномасштабной войны «Шахтёр» уплатил более 1,87 миллиарда гривен налогов, что эквивалентно приблизительно 47 миллионам долларов. Это наш реальный вклад в экономику страны. А теперь возникает закономерный вопрос, на который хотелось бы получить ответ: какова ситуация у нашего главного конкурента в борьбе за чемпионство с выплатой налогов?