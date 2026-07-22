Павел Василенко

Правый защитник донецкого Шахтера Георгий Гочолейшвили может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Как сообщил журналист Руди Галетти, Панатинаикос уже начал переговоры о возможном трансфере 25-летнего футболиста.

Согласно информации источника, афинский клуб активно работает над подписанием грузинского защитника, однако борьба за игрока только набирает обороты. Сообщается, что еще несколько клубов также обратились к Шахтеру с запросом относительно условий возможного перехода и внимательно следят за развитием ситуации.

В прошлом сезоне Гочолейшвили выступал на правах аренды за немецкий Гамбург, где провел 27 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. После завершения арендного соглашения он вернулся в расположение донецкого клуба, однако его будущее остается открытым.

Контракт грузинского защитника с Шахтером действует до 31 декабря 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в два миллиона евро.

В прошлом сезоне Панатинаикос финишировал четвертым в чемпионате Греции и стремится усилить состав перед новой кампанией. Именно правый фланг обороны считается одним из приоритетных направлений для усиления, а Гочолейшвили входит в число главных кандидатов на эту позицию.