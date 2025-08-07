Панатинаикос – Шахтер. Где смотреть трансляцию первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы
Поединок пройдет в Греции
около 2 часов назад
Сегодня Панатинаикос сыграет с донецким Шахтером в рамках первого поединка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Панатинаикос – Шахтер
В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса. Также игру будет транслировать телеканал UPL.TV, который доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (Киевстар ТВ, Сетанта и MEGOGO).
Победитель пары Шахтер – Панатинаикос на последнем отборочном этапе Лиги Европы будет противостоять турецкому Самсунспору.
Возможным соперником Шахтера (в случае проигрыша греческому Панатинаикосу в отборе Лиги Европы) в квалификационном плей-офф раунде Лиги конференций будет неудачник пары Серветт (Швейцария) – Утрехт (Нидерланды).