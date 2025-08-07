Павел Василенко

Донецкий Шахтер проявил интерес к 18-летнему левому защитнику Педриньо, звезде молодежной академии Гремио. Украинский клуб в последние дни интересовался состоянием игрока и внимательно следит за его успехами в молодежной команде, сообщает portaldogremista.

Интерес Шахтера пока не привел к официальному предложению, но этот шаг подтверждает растущий авторитет футболиста на международном рынке. Гремио видит в Педриньо многообещающего игрока, способного в будущем принести как техническую, так и финансовую выгоду.

Несмотря на интерес со стороны европейских клубов, Гремио не спешит вести переговоры по поводу защитника. Контракт игрока гарантирует клубу стабильность, что позволяет ему видеть потенциал для технического роста и будущего роста.